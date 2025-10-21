Ladispoli sgomberato il chiosco a marina di Palo

Ladispoli, 21 settembre 2025 – “L’Amministrazione comunale informa che, su richiesta del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, nella mattinata di lunedì 20 ottobre, è stato sgomberato e messo in sicurezza il chiosco sul lungomare a marina di Palo “, si legge in un comunicato del Comune di Ladispoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ladispoli e della polizia di Stato, che hanno identificato e allontanato gli occupanti abusivi. Terminato lo sgombero, il locale è stato in messo in sicurezza dagli addetti dell’Ufficio manutenzioni e l’area è stata bonificata dagli operatori della Tekneko. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it