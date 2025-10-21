Ladispoli coppia nascosta in un B&B con pistola rubata e 600 grammi di cocaina | blitz della Polizia
Due persone sono state arrestate in un B&B di Ladispoli: nascondevano armi e cocaina dopo una lite violenta avvenuta a settembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
