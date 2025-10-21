L’addio al cardinale Menichelli Da San Severino al Vaticano una vita spesa per la Chiesa | Ricordatemi come don Edoardo
Macerata, 21 ottobre 2025 – Un uomo saggio, sempre attento ai più bisognosi e convinto che la famiglia fosse la parte più bella della società, ma anche della Chiesa. Era tutto questo il cardinale Edoardo Menichelli, venuto a mancare ieri mattina a 86 anni, dopo aver lottato per mesi contro un male incurabile. Don Edoardo – così ha sempre voluto essere chiamato e così nelle sue ultime volontà ha chiesto di essere ricordato –, era nato nella frazione di Serripola, a San Severino, il 14 ottobre 1939 e lì era tornato a vivere dal 2017, dopo aver concluso il suo ministero episcopale. Ordinato presbitero il 3 luglio 1965 dall’allora vescovo Langinotti, aveva mosso i primi passi nel ministero come viceparroco della parrocchia di San Giuseppe a San Severino e insegnante di religione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
