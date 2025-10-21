L’Abruzzo arriva a Times Square | nasce il catalogo digitale della Regione

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Abruzzo sbarca a Times Square: lo spot è apparso da qualche giorno sui led tra i più celebri al mondo a New York e subito dopo anche su Netflix. L'iniziativa accompagna il lancio del primo portale digitale di offerta integrata della regione: una campagna destinata al mercato statunitense ed. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

l8217abruzzo arriva times squareL’ABRUZZO SBARCA A TIMES SQUARE: - Sui led tra i più celebri al mondo scorrono immagini di paesi e castelli, montagne e mani che impastano ... Segnala abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: L8217abruzzo Arriva Times Square