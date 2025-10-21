Laboratorio creativo per bambini dedicato ad Halloween al Museo della Fraternita dei Laici
Arezzo, 21 ottobre 2025 – Laboratorio creativo per bambini dedicato ad HALLOWEEN al Museo della Fraternita dei Laici venerdì 31 ottobre 2025 Tornano i laboratori creativi per bambini al Museo della Fraternita dei Laici. Ci prepariamo alla festa più spaventosa dell'anno venerdì 31 ottobre con un laboratorio manuale ideato per i bambini dai 5 ai 10 anni. Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un'ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per coinvolgere i bambini e le loro famiglie con laboratori manuali e creativi, ogni volta dedicata ad uno specifico periodo dell'anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
