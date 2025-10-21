La Warner Bros Discovery è ufficialmente in vendita
A seguito di precedenti fusioni e ristrutturazioni, Warner Bros. Discovery è ora ufficialmente in vendita. Negli ultimi mesi sono apparse diverse notizie relative all’acquisizione del colosso hollywoodiano, tra cui una riguardante un’offerta rifiutata da Paramount. “Continuiamo a compiere passi importanti per posizionare la nostra attività in modo da avere successo nell’odierno panorama mediatico in continua evoluzione, portando avanti le nostre iniziative strategiche, riportando i nostri studi alla leadership del settore e espandendo HBO Max a livello globale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Il colosso americano #WarnerBros Discovery (WBD) Sports ha siglato un accordo di cinque anni con Saalfelden Leogang, consolidando la località come tappa ufficiale della #WHOOPUCIMountainBikeWorldSeries fino al 2030. - facebook.com Vai su Facebook
Warner Bros. Discovery valuta la vendita: più offerte di acquisizione dopo l’interesse di Paramount Skydance - Sono cresciute le attenzioni intorno verso la major opo gli occhi puntati della concorrente e il passaggio di mani sembra ormai essere all'orizzonte. Secondo movieplayer.it
Warner Bros. Discovery potrebbe essere in vendita, compresa la divisione Warner Bros Games - In base a quanto riferito dal CEO della compagnia, sembra che Warner Bros Discovery stia effettivamente considerando anche la messa in vendita, che potrebbe influire sui videogiochi. Segnala multiplayer.it
Warner Bros. Discovery apre alla vendita: il gruppo esamina offerte di acquisizione. E vola a Wall Street - Dopo l’interesse di più soggetti – ma il no all’offerta Paramount – il board guidato da David Zaslav ha avviato una revisione strategica. Come scrive milanofinanza.it