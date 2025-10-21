La Volta Buona pagelle del 21 ottobre | la madre di Carlo Acutis commuove Caterina Balivo 9 polemiche sulla D’Urso 7
Caterina Balivo torna su Rai Uno con una nuova puntata de La Volta Buona, fra ospiti importanti, argomenti d’attualità e discussioni. Ospiti in studio Valerio Scanu, Guenda Goria, Juliana Moreira e Laura Efrikian per parlare di chirurgia estetica e non solo. Un tema che, con la consueta bravura, la conduttrice ha saputo affrontare con il giusto tono, fra gossip e messaggi importanti per i giovani che, sempre più spesso, si lasciano influenzare da ciò che vedono sui social. Valerio Scanu fra chirurgia e amore. Voto: 7. L’ex cantante di Amici non ha mai nascosto di essersi sottoposto a degli interventi di chirurgia estetica e, ospite del salotto di Caterina Balivo, ha parlato della sua esperienza. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
Il ballerino ospite de La volta buona dopo aver dato confortanti aggiornamenti sulla propria salute ha raccontato commosso: «Papà ha la mia stessa malattia, ma lui deve continuare a combattere» - X Vai su X
La Volta Buona con Caterina Balivo torna su Rai1. Ecco gli ospiti della settimana 20-24 ottobre 2025 Link nella biografia > #news / #follow #breakingnews #viral #fashion #memes #newsupdate #entertainment #newspaper #instadaily #world #dailynews #noti - facebook.com Vai su Facebook
La Volta Buona, pagelle del 21 ottobre: la madre di Carlo Acutis commuove Caterina Balivo (9), polemiche sulla D’Urso (7) - La Volta Buona, pagelle del 21 ottobre: la madre di Carlo Acutis commuove Caterina Balivo, polemiche per Barbara D’Urso ... dilei.it scrive
La Volta Buona, gli ospiti della settimana: Salzano, Gioè, Todaro e Fiordelisi - Settimana di grandi storie e protagonisti dell’attualità a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo che torna su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, ... Scrive msn.com
La Volta Buona, pagelle del 20 ottobre: Mariotto mattatore (8), Convertini sincero e galante (8) - A La Volta Buona l’aria era la stessa di Ballando: Mariotto parlava come se fosse ancora in giuria, Balivo lo lasciava fare e Convertini riusciva a riportare tutti sulla terra ... Si legge su dilei.it