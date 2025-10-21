Caterina Balivo torna su Rai Uno con una nuova puntata de La Volta Buona, fra ospiti importanti, argomenti d’attualità e discussioni. Ospiti in studio Valerio Scanu, Guenda Goria, Juliana Moreira e Laura Efrikian per parlare di chirurgia estetica e non solo. Un tema che, con la consueta bravura, la conduttrice ha saputo affrontare con il giusto tono, fra gossip e messaggi importanti per i giovani che, sempre più spesso, si lasciano influenzare da ciò che vedono sui social. Valerio Scanu fra chirurgia e amore. Voto: 7. L’ex cantante di Amici non ha mai nascosto di essersi sottoposto a degli interventi di chirurgia estetica e, ospite del salotto di Caterina Balivo, ha parlato della sua esperienza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 21 ottobre: la madre di Carlo Acutis commuove Caterina Balivo (9), polemiche sulla D’Urso (7)