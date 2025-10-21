La visione del candidato De Sabato endorsement di Pino Aprile | Unico candidato che difende il Sud
In questo momento cruciale, a ridosso delle elezioni regionali in Puglia, la campagna di Antonio De Sabato – candidato al consiglio regionale – si arricchisce di un ospite speciale: Pino Aprile, scrittore e attivista del meridionalismo. La presenza di Aprile nel comitato elettorale di via Capozzi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
