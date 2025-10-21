La visione del candidato De Sabato endorsement di Pino Aprile | Unico candidato che difende il Sud

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo momento cruciale, a ridosso delle elezioni regionali in Puglia, la campagna di Antonio De Sabatocandidato al consiglio regionale – si arricchisce di un ospite speciale: Pino Aprile, scrittore e attivista del meridionalismo. La presenza di Aprile nel comitato elettorale di via Capozzi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

MFF-Magazine For Fashion racconta la visione di Sabato De Sarno per Gucci - Mentre parla si illumina, Sabato De Sarno, guida stilistica della maison della doppia G in seno a Kering e ... Segnala milanofinanza.it

Gucci, ecco il nuovo direttore creativo - Ha finalmente un nome, un cognome e un volto il nuovo direttore creativo della griffe: Sabato De Sarno. vanityfair.it scrive

Foggia, De Sabato terzo candidato con le liste civiche - In attesa delle decisioni del centrodestra e del cosiddetto “campo largo” (centrosinistra più Cinquestelle), in vista delle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre, i candidati già ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Visione Candidato De Sabato