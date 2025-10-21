La violenza ultras e il sottobosco neofascista sono un pericolo che va affrontato
Autista bus ucciso a Rieti: indagini su ultras legati all'estrema destra. L'articolo denuncia l'escalation di violenza e i legami con politica e crimine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tensione e violenza dopo Rieti–Pistoia di A2: ultras della Sebastiani assaltano il bus dei tifosi ospiti. Un autista muore colpito da un sasso alla trachea. #SerieA2OldWildWest Vai su Facebook
Ultras, violenza teppista. Un giovane preso a botte. Scene di violenza gratuita dopo la partita - Donoratico, 23 settembre 2025 – Violenza gratuita, scene allucinanti come nel film ’Arancia Meccanica’: domenica pomeriggio dopo la partita tra Donoratico e Ponsacco, terminata 0- lanazione.it scrive