La villa simbolo del potere di Galan torna a disposizione dei cittadini veneti | nel 2026 diventerà un laboratorio culturale

Il 6 giugno 2009 Silvio Berlusconi arrivò in elicottero a Villa Rodella di Cinto Euganeo, sulle colline padovane. Ad attenderlo c'erano Giancarlo Galan, con una camicia a quadri, in stile festa di campagna, e la neo moglie Sandra Persegato. La dimora era stata riportata all'antico splendore, con lavori che – come si scoprirà dopo qualche anno – erano stati resi possibili anche dai fiumi di tangenti che avevano attraversato il Veneto e la stagione di potere di Forza Italia. Qualche incrinatura già si profilava, visto che nel dicembre successivo fu formalizzato il passaggio di testimone: un Galan piuttosto riottoso e indispettito sarebbe andato a Roma, a fare il ministro dell'Agricoltura, mentre la Lega avrebbe ottenuto il candidato per succedere al vertice della Regione Veneto.

