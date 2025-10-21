La Vigor ora si scopre squadra da trasferta Morale alto per il terzo risultato utile consecutivo
Ad oggi la Vigor è una squadra "formato trasferta". Lo dicono i numeri in modo chiaro e incontrovertibile: degli 11 punti racimolati sinora, 9 sono arrivati da 3 successi esterni (Macerata, Fossombrone e San Mauro Pascoli). Solo un paio di pareggi, invece, sono maturati in casa: quello amaro contro il Giulianova alla seconda giornata e quello contro il Notaresco, nell'ultima e non memorabile apparizione casalinga. Il successo di domenica scorsa contro la Sammaurese regala alla Vigor tanta serenità e gli spunti che infondono una bella dose di fiducia a tutto l'ambiente sono molteplici. In primis la continuità.
