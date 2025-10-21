La videocamera da wc che ti fa il checkup ogni volta che vai in bagno
Il sistema Kohler Dekoda costa circa 515 euro ed è pensato per chi vuole un'analisi quotidiana delle evacuazioni. 🔗 Leggi su Wired.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mettere una videocamera nel WC potrebbe essere una buona idea - Dekoda è un dispositivo unico nel suo genera: prodotto da Kohler Health, è una videocamera per il bagno che inquadra l'interno del water. Lo riporta punto-informatico.it
Videocamera nei WC a scuola - Un insegnante della scuola elementare di Schiers in Prettigovia (GR) è sospettato di aver installato una videocamera nei gabinetti della scuola usati dai suoi colleghi (e non dagli allievi). Da rsi.ch
Videocamera nascosta nel bagno delle ragazze/ Choc in università: “Inquadrava wc” - Videocamera nascosta nel bagno delle ragazze del campus universitario di Savona: studente denuncia l'accaduto sui social, scattano le indagini delle forze dell'ordine Una videocamera nascosta nel ... Come scrive ilsussidiario.net