La vicecapolista Buratti | Trodica un’altra conferma Non abbiamo fatto nulla la strada è lunga
"Stiamo diventando sempre più squadra". È l’osservazione di Roberto Buratti, allenatore del Trodica, dopo la vittoria sul Montefano che proietta la squadra al secondo posto. "Adesso – aggiunge – la classifica ancora non la guardo, lo farò a Natale quando sarà finito il girone di andata e i riferimenti saranno più realistici". Però il Trodica sta facendo passi avanti ed è a un punto dalla vetta. "Non abbiamo fatto assolutamente nulla, siamo solo all’inizio di una lunga salita. L’importante contro il Montefano era confermarsi dopo la maiuscola prestazione a Montecchio dove le motivazioni erano a mille giocando a casa della leader, con il Montefano siamo stati umili, pazienti e messo in pratica quanto preparato in settimana". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
