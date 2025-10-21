Con la prossima Fiera Internazionale del Tartufo di Acqualagna, sarà presentato al pubblico il primo mosaico del progetto artistico-culturale "La Via Magnifica", opera di grande valore simbolico e storico. L’installazione, visibile proprio davanti al Municipio di Acqualagna, è una riproduzione ispirata a un pregiato pavimento musivo del III secolo d.C., rinvenuto a Fossombrone nella cosiddetta "Casa di Asclepio". Il mosaico originale – ora conservato al Museo Archeologico di Fossombrone – raffigura due cani, animali amati dal proprietario della domus. Questa riproduzione rappresenta il primo tassello di "La Via Magnifica", ambizioso progetto che valorizza il tratto della Via Flaminia che attraversa la Gola del Furlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Via Magnifica" lungo il Furlo. Un mosaico su 3 km di cammino