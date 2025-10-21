La Valsa parte bene poi si morde le mani
ALLIANZ MILANO 3 VALSA GROUP MODENA 2 (23-25 17-25 25-22 37-35 15-11) Milano: Reggers 28, Barbanti 3, Otsuka 11, Recine 16, Caneschi 7, Masulovic 9, Catania (L), Staforini 1, Lindqvist, Di Martino, Cachopa ne, Ichino ne, Benacchio (L2) ne. All. Piazza. Modena: Buchegger 17, Tizi-Oualou 4, Porro 21, Davyskiba 26, Mati 8, Sanguinetti 13, Perry (L), Giraudo, Ikhbayri 7, Massari 1, Anzani ne, Tauletta ne, Bento ne, Federicin(L2) ne. All. Giuliani. Arbitri: Goitre e Brunelli. Note: spettatori 3254. Durata set: 28’, 29’, 31’, 47’, 18’. Tot: 2h33. Milano: ace 10, bs 16, muri 10, errori totali 21. Modena: ace 6, bs 32, muri 16, errori totali 42. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
