La Ue sterza sull' auto | biocarburanti e revisione entro la fine dell' anno

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente Von der Leyen scrive ai leader europei in vista del vertice di giovedì e venerdì. Entro la fine del 2025 la revisione dello stop alle auto termiche nuove previsto per il 2035. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

