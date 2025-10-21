La truffa del finto incidente | rubati a un' anziana gioielli per 10mila euro

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fruttato un bottino di oltre 10mila euro, in gioielli, la truffa messa in atto da un 19enne ad Aprilia; vittima un’anziana donna raggiata con la tecnica del finto incidente.Ma immediato è stato l’intervento della polizia che a Scampia ha presto arrestato il giovane e denunciato un 45enne. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

truffa finto incidente rubatiTruffe alle anziane con il finto incidente: 40enne scoperto davanti a casa di una vittima con addosso i gioielli rubati a un'altra donna - Lo stratagemma è stato quello classico del finto incidente a un parente (la figlia in questo caso), con la richiesta di raccogliere soldi e gioielli per pagare ... Scrive msn.com

truffa finto incidente rubatiPresi i truffatori del “finto incidente”: colpo da 10mila euro sventato in provincia di Latina - Si è conclusa con un arresto e una denuncia un'operazione condotta dalla Polizia di Stato contro il fenomeno delle truffe ... Riporta latinapress.it

truffa finto incidente rubatiTruffe agli anziani: 81enne mette in fuga il bandito e lo fa arrestare. Era stato agganciato con lo stratagemma del finto incidente - Ennesima truffa agli anziani a Padova, dove un 81enne ha sventato per un soffio il raggiro e permesso alla polizia di arrestare un 29enne campano di Aversa. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Truffa Finto Incidente Rubati