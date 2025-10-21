La truffa del finto incidente | rubati a un' anziana gioielli per 10mila euro

Ha fruttato un bottino di oltre 10mila euro, in gioielli, la truffa messa in atto da un 19enne ad Aprilia; vittima un’anziana donna raggiata con la tecnica del finto incidente.Ma immediato è stato l’intervento della polizia che a Scampia ha presto arrestato il giovane e denunciato un 45enne. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

