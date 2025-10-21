La tragica storia di Monika Ertl la ragazza che vendicò Ernesto Che Guevara
La storia è piena di persone e personalità che hanno lasciato una traccia, positiva o negativa, e che vengono ricordate per le loro azioni, pensieri o lasciti sui libri di storia e nei racconti di chi li ha visti eo conosciuti. Ma ci sono anche molte altre persone, meno note, meno conosciute e di cui quasi nemmeno si parla, ma che hanno fatto cose che vale la pena riportare alla luce e ricordare. Come Monika Ertl, passata alla storia come la ragazza che vendicò Ernesto Che Guevara e morta all’età di 36 anni in un agguato. Ma la cui vita è stata molto più di questo. Era il 9 ottobre 1967, quando Roberto Quintanilla, capo dei servizi segreti boliviani, posò accanto al corpo senza vita di Ernesto Che Guevara, con le mani tagliate proprio da colui che, fiero ed orgoglioso, si faceva fotografare vicino a una delle personalità e dei rivoluzionari più importanti di tutto il ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
