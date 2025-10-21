La Torre di Pisa si tinge di rosso per la Giornata mondiale della Polio
Il Rotary International celebra il prossimo 24 ottobre la Giornata mondiale della Polio. Il Distretto Rotary 2071 partecipa all’iniziativa attraverso l’azione dei suoi 78 Clubs della Toscana.I Rotary Club dell’Area Tirrenica 2 (Pisa, Galilei, Pacinotti, Cascina-Monte Pisano, Finonacci San. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
L’ingegnere e professore che si occupò della Torre di Pisa: “Si potrà procedere col restauro senza rischi”. Oggi alla facoltà di Ingegneria terrà una conferenza sulla sua carriera: “Ci sono stati passaggi epocali” Vai su Facebook
Sclerosi multipla. Luci rosse sulla Torre - , un richiamo potente per sensibilizzare l’opinione pubblica, nonché i responsabili ai vari livelli delle istituzioni ... Scrive lanazione.it
Torre del Greco si tinge di rosa: domenica la marcia per la prevenzione del tumore al seno - Sarà una "marcia rosa" per sensibilizzare verso la prevenzione del tumore al seno quella che domenica 19 ottobre attraverserà numerose città d'Italia tra cui anche Torre del Greco. Come scrive msn.com