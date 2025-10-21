La testa del turco | leggende oscure della città
Sabato 25 ottobre – ore 17.30La Testa del Turco: leggende oscure della città Pronti a scoprire il volto più misterioso di Bari Vecchia?Tra edicole votive, maschere apotropaiche e antichi camini, vi guideremo in un viaggio tra superstizioni, malombre e leggende che si intrecciano con la storia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
