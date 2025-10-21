La tela di Di Maio con gli sceicchi per Gaza | Serve l’ombrello Onu per disarmare Hamas L’Ue ai margini? Ora sarà protagonista – L’intervista

«Il cessate il fuoco a Gaza l’hanno ottenuto Donald Trump, l’Egitto e il Qatar, e non poteva essere diversamente. Ma ora nella fase 2 l’Ue sarà protagonista». Da quando ha dismesso i panni del politico e indossato quelli dell’alto diplomatico, Luigi Di Maio ha sempre la valigia pronta. Rappresentante speciale Ue per il Golfo (dal 2023, riconfermato fino al 2027), fa sponda costante per conto dei governi europei con emiri e sceicchi, attori fondamentali di un Medio Oriente in piena ebollizione. E di quell’ accordo che ha portato dopo due anni di guerra sollievo alla popolazione di Gaza come a quella israeliana, ma il cui futuro pare ogni giorno in bilico. 🔗 Leggi su Open.online