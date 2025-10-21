La Tarros fa brillare gli occhi Con Kmetic è tutta un’altra storia

E’ tutto un altro Kmetic. Non c’è alcun dubbio. La prestazione maiuscola dispensata contro GranTorino Draft ha fatto brillare gli occhi in tutto il club bianconero. I 41 punti ed il +44 di valutazione finali frutto anche di 6 rimbalzi, 2 assist, 2 palle recuperate ed una stoppata sono numeri importanti che hanno certificato le enormi potenzialità della guardia slovena scovata in estate dal direttore sportivo Maurizio Caluri. Un giocatore, va ricordato, qualche anno fa campione d’Europa Under 21 con la propria nazionale: insomma non uno qualunque. Apparso forse un po’ timido nelle prime uscite, Primož Kmetic ha invece cambiato registro nell’approccio alla gara contro i piemontesi, andando fin da subito a ringhiare sull’avversario ed arringare i propri tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

