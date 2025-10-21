La street art dalle origini alla pratica artistica | un' indagine con la storica dell' arte Fabiola Naldi

Giovedì 23 ottobre si tira il sipario su “ +ARTE”, il primo ciclo di incontri pubblici dedicato alle arti contemporanee a cura di Pier Luigi Sacco, promosso dalla Fondazione Lam. Protagonista del quarto incontro sarà la storica dell’arte, critica e curatrice Fabiola Naldi, con una lezione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

