La Strada per andare lontano Studenti lezione tra codice e divise | Così fermiamo le stragi al volante
L’importanza della sicurezza stradale, partendo dai banchi di scuola. Nella mattinata di ieri, nella Sala Estense, si è svolto il primo incontro della 14ª edizione del progetto ‘La Strada per andare lontano’. Un’iniziata coordinata dalla Prefettura, in collaborazione e con il contributo di diversi enti ed istituzioni con cui si intende sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale. Erano presenti gli studenti di scuole superiori del Capoluogo, una classe del ‘Bachelet’, quattro ‘Einaudi’ e ‘Copernico-Carpeggiani’ e tre Aleotti. In apertura i saluti del prefetto Massimo Marchesiello e dell’assessore alla sicurezza Cristina Coletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
