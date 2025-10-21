La ‘StraCarducci’ | studenti e cittadini insieme tra benessere e partecipazione
Torna la ‘StraCarducci’. Tutto pronto per la camminata non competitiva aperta a studenti e cittadinanza, giunta alla sua quarta edizione. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato all’Istruzione e politiche giovanili del Comune e organizzata dall’IIS Carducci, è in programma venerdì 24 ottobre. La partenza è prevista alle 9.30 dal punto di ritrovo davanti alla Porta degli Angeli e il percorso si snoderà tra le mura e il centro storico della città. I dettagli sono stati illustrati ieri dall’assessore all’istruzione e politiche giovanili Chiara Scaramagli insieme al docente Vittorio Fioresi e dagli studenti Irene, Andrea, Lanfranco e Sara della 4E Carducci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
