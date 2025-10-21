La storica elezione di Sanae Takaichi primo premier donna in Giappone

Sanae Takaichi, leader del Partito liberaldemocratico (Pld), è stata eletta 104mo primo ministro del Giappone. E' la prima donna ad assumere tale incarico nella storia del Paese asiatico. La nomina segue un voto della Camera bassa del Parlamento che l'ha eletta nuovo capo del governo, grazie al sostegno incassato dal Partito dell'innovazione giapponese del governatore di Osaka Hirofumi Yoshimura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La storica elezione di Sanae Takaichi, primo premier donna in Giappone

