La storica elezione di Sanae Takaichi primo premier donna in Giappone

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanae Takaichi, leader del Partito liberaldemocratico (Pld), è stata eletta 104mo primo ministro del Giappone. E' la prima donna ad assumere tale incarico nella storia del Paese asiatico. La nomina segue un voto della Camera bassa del Parlamento che l'ha eletta nuovo capo del governo, grazie al sostegno incassato dal Partito dell'innovazione giapponese del governatore di Osaka Hirofumi Yoshimura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

la storica elezione di sanae takaichi primo premier donna in giappone

© Tgcom24.mediaset.it - La storica elezione di Sanae Takaichi, primo premier donna in Giappone

Contenuti che potrebbero interessarti

storica elezione sanae takaichiSanae Takaichi è la nuova prima ministra del Giappone - Il parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi prima ministra del paese: è la prima donna nella storia del Giappone a capo del governo. Lo riporta ilpost.it

storica elezione sanae takaichiSanae Takaichi è la prima donna premier eletta in Giappone - L'elezione della leader del Partito Liberaldemocratico è avvenuta al primo turno di voto, prevalendo sul candidato dell'opposizione con 237 voti ... Scrive msn.com

storica elezione sanae takaichiGiappone, eletta la prima donna premier: ecco chi è Sanae Takaichi - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Segnala lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Storica Elezione Sanae Takaichi