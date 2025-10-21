La storia di Verónica che indossa una gonna fatta con le cravatte del padre scomparso per la sua laurea
Verónica, ventiduenne colombiana, ha creato un capo molto speciale per il giorno della propria laurea: una gonna composta dalle cravatte appartenute al padre scomparso. Le abbiamo chiesto come le è venuta l'idea e come l'ha realizzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
Il cuore di Sante Bolle saranno le storie nel calice. Domenica 19 ottobre, il Chiostro della Chiesa del Sacro Cuore ospiterà una selezione curata di cantine e progetti da tutta la Sicilia e dal resto d'Italia. Sarà un'opportunità unica per dialogare direttamente con i Vai su Facebook