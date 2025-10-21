La storia di Verónica che indossa una gonna fatta con le cravatte del padre scomparso per la sua laurea

Vanityfair.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verónica, ventiduenne colombiana, ha creato un capo molto speciale per il giorno della propria laurea: una gonna composta dalle cravatte appartenute al padre scomparso. Le abbiamo chiesto come le è venuta l'idea e come l'ha realizzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

