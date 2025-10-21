La storia del motore del porto e l' ex deposito catene | convegno in città
BRINDISI - Giovedì 23 ottobre 2025, con inizio alle ore 17,00, nella sala «Gino Strada» di Palazzo Granafei-Nervegna, si terrà la conferenza organizzata dalla sezione di Brindisi di Italia Nostra dal titolo Il «Motore del porto» di Brindisi. Un progetto per salvarlo.Nel corso dell’evento verrà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
"La speranza motore della storia" è stato il titolo della Giornata di studio dell'#ISSR all'Apollinare che si è svolta sabato 18 ottobre. Il tema della #speranza è stato esaminato in contesti differenti e sono stati organizzati laboratori specifici in vari ambiti. - X Vai su X
Una storia d'altri tempi, di prima del motore. "Guantoni" per La Gazzetta dello Sport vi racconto #StanleyKetchel, "L'assassino del Michigan". #Boxe https://www.gazzetta.it/Sport-Vari/15-10-2025/stanley-ketchel-la-storia-dell-assassino-del-michigan-guantoni.sh - facebook.com Vai su Facebook
Da San Benedetto a Porto d’Ascoli nel motore di un’auto: salvato un gattino - Oggi si era infilato nel vano motore di un’auto a Porto d’Ascoli, dove qualcuno aveva lasciato un b ... veratv.it scrive