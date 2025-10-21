La star di Hollywood ha sfilato sul red carpet per il film Die My Love con un abito casual chic firmato Jonathan Anderson
D opo aver rivoluzionato i suoi capelli con una maxi frangia elegante e femminile, Jennifer Lawrence torna a stupire il pubblico sul red carpet di Die My Love alla Festa del Cinema di Roma. Niente abiti da sera, spacchi vertiginosi o paillettes scintillanti: a parlare sono eleganza, sobrietà e la firma di Jonathan Anderson. Per il tappeto rosso, l’attrice ha scelto un outfit Dior della collezione SS26: una blusa in felpa grigia dal taglio sofisticato e una gonna arricciata in tulle, con tocchi neri a contrasto. La palette cromatica neutra, nei toni del grigio polveroso e del nero, conferisce all’insieme un’ allure chic, contemporanea e rilassata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
