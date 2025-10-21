La splendida Lux Pascal sorella transgender dell' attore Pedro Pascal interpreta questa ragazza nata in una cittadina dove alle donne è vietato l' accesso alla miniera di carbone

R oma, 20 ott. (askanews) – La regista Agustina Macri, figlia dell’ex Presidente argentino Mauricio Macri, con “Miss Carbon” ha portato alla Festa di Roma la storia di resilienza, sogni, lotta, di Carlita Rodrìguez, prima donna transgender a diventare minatrice nella Patagonia argentina. Leggi anche › Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere Luz Pascal è Miss Carbon. La splendida Lux Pascal, sorella transgender dell’attore Pedro Pascal, interpreta questa ragazza nata in una cittadina dove alle donne è vietato l’accesso alla miniera di carbone: sono ritenute portatrici di sfortuna, una minaccia per la stabilità del sito, ma Carlita supera ogni forma di resistenza, affermando sé stessa, come donna e come trans. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La splendida Lux Pascal, sorella transgender dell'attore Pedro Pascal, interpreta questa ragazza nata in una cittadina dove alle donne è vietato l'accesso alla miniera di carbone

