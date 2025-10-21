La spettacolare opera rock di Lady Gaga

Internazionale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo show è una produzione mastodontica incentrata sul tema dell’horror, con scenografie opulente, costumi sfarzosi e un corpo di ballo che volteggia tra teschi e fantasmi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

