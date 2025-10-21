La Società Filodrammatica Piacentina compie 200 anni | un incontro al PalabancaEventi
Lunedì 27 ottobre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini l'incontro dedicato ai 200 anni della Società Filodrammatica Piacentina.Interverranno Umberto Fava, autore del volume "Filo, questa sera si recita la storia" ed Enrico Marcotti, presidente della Società Filodrammatica Piacentina.Agli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
