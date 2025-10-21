La Società europea di oncologia medica pubblica Elcap le prime linee guida per un uso responsabile dei modelli linguistici Tre livelli di applicazione una sola priorità | proteggere pazienti e medici

Iodonna.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C hatbot che parlano con i pazienti, algoritmi che leggono le cartelle cliniche, assistenti virtuali che aiutano i medici a decidere. Non è fantascienza, è l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale in corsia. Ma se da un lato, l’apporto è notevole, c’è una domanda che assilla i professionisti: chi controlla l’intelligenza artificiale quando fa tutte queste cose? All’interrogativo ha dato una risposta l’ESMO, la Società europea di oncologia medica, riunita a Berlino per il suo congresso annuale. La prima mappatura di un cervello adulto grazie all’intelligenza artificiale X Leggi anche › Tumori e intelligenza artificiale, l’intervista a uno dei massimi esperti: tutti i vantaggi per i pazienti L’AI in oncologia: le prime regole per usarla in sicurezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la societ224 europea di oncologia medica pubblica elcap le prime linee guida per un uso responsabile dei modelli linguistici tre livelli di applicazione una sola priorit224 proteggere pazienti e medici

© Iodonna.it - La Società europea di oncologia medica pubblica Elcap, le prime linee guida per un uso responsabile dei modelli linguistici. Tre livelli di applicazione, una sola priorità: proteggere pazienti e medici

Leggi anche questi approfondimenti

societ224 europea oncologia medicaIstituto Nazionale Tumori Milano a Congresso Europeo Oncologia a Berlino - (askanews) – La Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori (Int) di Milano partecipa al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO), in programma a Berlino fino al 21 ... Riporta msn.com

societ224 europea oncologia medicaOncologia: le novità dall’Esmo di Berlino e il record italiano - Dall'ESMO di Berlino il primato della Cina e il record dell'Italia. Si legge su fortuneita.com

societ224 europea oncologia medicaCongresso europeo di oncologia: diretta video «Più forti del cancro» con gli esperti sulle ultime novità - it: il punto sulle più importanti novità per cure, diagnosi e prevenzione emerse al congresso della Società Europea di Oncologia a Berlino ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Societ224 Europea Oncologia Medica