La Società europea di oncologia medica pubblica Elcap le prime linee guida per un uso responsabile dei modelli linguistici Tre livelli di applicazione una sola priorità | proteggere pazienti e medici

Chatbot che parlano con i pazienti, algoritmi che leggono le cartelle cliniche, assistenti virtuali che aiutano i medici a decidere. Non è fantascienza, è l'arrivo dell'Intelligenza Artificiale in corsia. Ma se da un lato, l'apporto è notevole, c'è una domanda che assilla i professionisti: chi controlla l'intelligenza artificiale quando fa tutte queste cose? All'interrogativo ha dato una risposta l'ESMO, la Società europea di oncologia medica, riunita a Berlino per il suo congresso annuale. La prima mappatura di un cervello adulto grazie all'intelligenza artificiale X Leggi anche › Tumori e intelligenza artificiale, l'intervista a uno dei massimi esperti: tutti i vantaggi per i pazienti L'AI in oncologia: le prime regole per usarla in sicurezza.

