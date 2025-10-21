Talmente grande è la voglia di intelligenza artificiale, che anche i numeri registrati da Taiwan sorprendono. Che l’isola sia uno dei principali produttori ed esportatori al mondo di chip è ormai cosa nota. Ma quanto avvenuto a settembre è uno scenario così roseo che pochi analisti se lo aspettavano. Taipei ha infatti segnato un +30,5% (70 miliardi di dollari) nelle esportazioni rispetto a un anno fa, quasi il doppio rispetto a quanto avevano previsto gli esperti del settore, che per ottobre si aspettano grandi cose. La notizia arriva in un momento di forte turbolenza nel panorama internazionale, e non va dimenticato che sulle importazioni da Taiwan gli Stati Uniti hanno introdotto un dazio temporaneo del 20%. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La smania di IA sta mandando in crisi il mercato dei chip. Ecco perché