La sindaca incontra la famiglia di Hekuran | Dolore enorme non ho trovato parole

La sindaca Vittoria Ferdinandi ha incontrato la famiglia di Hekuran Cumani, il ragazzo 23enne di Fabriano brutalmente ucciso venerdì notte a Perugia. E’ stata lei stessa ad annunciarlo ieri. In apertura di seduta il Consiglio comunale, infatti, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del giovane assassinato nel parcheggio della facoltà di Matematica, in via Pascoli. La presidente Elena Ranfa ha detto che tutto il Consiglio si stringe al dolore dei familiari e degli amici di Hekuran, onorando la memoria di questo ragazzo, la cui vita è stata così brutalmente spezzata. Dopo il minuto di silenzio ha preso la parola la sindaca per spiegare che quelli appena trascorsi sono stati giorni difficili per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

