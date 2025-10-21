Nell'ultimo weekend di Serie A il nostro campionato ha realizzato un record negativo che conferma un trend critico alla voce "gol segnati". E in queste prime giornate gli 0-0 sono già stati 10, ben 8 in più - ad esempio - rispetto alla Liga spagnola. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Serie A ha dimenticato come si fa gol? C'è un dato preoccupante...