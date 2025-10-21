La Serie A ha dimenticato come si fa gol? C' è un dato preoccupante

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo weekend di Serie A il nostro campionato ha realizzato un record negativo che conferma un trend critico alla voce "gol segnati". E in queste prime giornate gli 0-0 sono già stati 10, ben 8 in più - ad esempio - rispetto alla Liga spagnola. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la serie a ha dimenticato come si fa gol c 232 un dato preoccupante

© Gazzetta.it - La Serie A ha dimenticato come si fa gol? C'è un dato preoccupante...

Scopri altri approfondimenti

serie ha dimenticato faL'immagine del campo di Serie C che fa il giro del web. E i tifosi Juve ricordano il Galatasaray - Un terreno di gioco che lascia a desiderare, il marrone che sovrasta il verde: nella mente dei supporter bianconeri torna la sfida Champions del 2013 ... Lo riporta tuttosport.com

serie ha dimenticato faSerie A - Napoli, le parole di Antonio Conte: "Buongiorno e Politano recuperati. Tour de force di 7 gare in 22 giorni, ruoteremo tutti" - Napoli, match valido per la settima giornata di campionato. Da eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Ha Dimenticato Fa