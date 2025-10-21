La Serie A finisce sulla Bild | la giornata più noiosa di sempre Chi lo dice al sindaco di Perth che gli abbiamo fatto il pacco?

È da ieri che Bruce Reynolds non prende sonno. Il “Lord Mayor Elect” di Perth, il sindaco. Un collaboratore gli ha girato una rassegna stampa dall’Italia, e già che c’era stamattina col cornetto gli ha linkato la Bild: “La giornata di campionato più noiosa di sempre!”. Il record negativo di gol segnati nella storia del campionato italiano, undici in dieci partite, i quattro 0-0, i ricoveri per catalessi di decine di abbonati di Dazn. Lord Reynolds s’è attaccato al telefono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Serie A finisce sulla Bild: “la giornata più noiosa di sempre”. Chi lo dice al sindaco di Perth che gli abbiamo fatto il pacco?

