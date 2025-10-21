La sentenza shock | Non è stupro lei aveva già avuto rapporti e si era appartata con lui
Nel 2019 una diciassettenne aveva denunciato per violenza sessuale un 25enne con cui si era appartata e che ha ignorato il suo “no” a un rapporto completo. In primo grado è stato assolto dai giudici perché “lei aveva già avuto rapporti” e “ha accettato di scambiarsi effusioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Sentenza shock, due ricorsi in Cassazione La Suprema Corte dovrà pronunciarsi sulla sentenza del tribunale civile dell'Aquila che ha riservato un 30 per cento di colpa alle vittime del crollo in via Campo di Fossa
Fisco, sentenza shock: l'onere della prova si inverte, pagano i furbi (e non solo)
Ciro Grillo sentenza processo: lui e 3 amici condannati per stupro di gruppo/ "Silvia è scoppiata a piangere" - La sentenza del processo di primo grado e la reazione della studentessa Un pianto immediato, a dirotto, dopo aver appreso la
Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo nel 2019.
Assolto dopo lo stupro, i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione».