La sentenza shock | Non è stupro lei aveva già avuto rapporti e si era appartata con lui

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2019 una diciassettenne aveva denunciato per violenza sessuale un 25enne con cui si era appartata e che ha ignorato il suo “no” a un rapporto completo. In primo grado è stato assolto dai giudici perché “lei aveva già avuto rapporti” e “ha accettato di scambiarsi effusioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la sentenza shock non 232 stupro lei aveva gi224 avuto rapporti e si era appartata con lui

© Repubblica.it - La sentenza shock: “Non è stupro, lei aveva già avuto rapporti e si era appartata con lui”

News recenti che potrebbero piacerti

Ciro Grillo sentenza processo: lui e 3 amici condannati per stupro di gruppo/ “Silvia &#232; scoppiata a piangere” - La sentenza del processo di primo grado e la reazione della studentessa Un pianto immediato, a dirotto, dopo aver appreso la ... Da ilsussidiario.net

Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo nel 2019. Lo riporta fanpage.it

Assolto dopo lo stupro, i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sentenza Shock 232 Stupro