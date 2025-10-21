La seconda palla di Sinner | in Arabia sì e in Davis no? Dai Jannik ripensaci

Gazzetta.it | 21 ott 2025

L'azzurro, trascinatore dell'Italia negli ultimi due successi in Coppa Davis, ha deciso di non partecipare alle finali 2025. Ma Djokovic per la sua Serbia ha dato anche di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la seconda palla di sinner in arabia s236 e in davis no dai jannik ripensaci

© Gazzetta.it - La seconda palla di Sinner: in Arabia sì e in Davis no? Dai Jannik, ripensaci

