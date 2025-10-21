La scommessa di Toprak Razgatlioglu | essere competitivo in MotoGP Pochi precedenti favorevoli

Toprak Razgatlioglu ha vinto il Mondiale Superbike per la terza volta nell’ultimo lustro. Nel 2026 non correrà però con il #1 sul cupolino, poiché cambierà habitat. Il ventinovenne turco ha preso la decisione di lanciarsi in MotoGP. È la sfida suprema per chi proviene dalle derivate di serie, magari con i crismi di Campione del Mondo. Riuscirà l’anatolico a lasciare il segno anche nel Motomondiale? I precedenti non sono incoraggianti. Soprattutto l’ultimo in ordine cronologico si è risolto in una grossa delusione. Parliamo di Ben Spies, che nel 2009 vinse il titolo in Superbike e poi effettuò la transizione in MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La scommessa di Toprak Razgatlioglu: essere competitivo in MotoGP. Pochi precedenti favorevoli

