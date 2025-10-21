La ' scelta di Sinner' divide gli eroi di Coppa Davis del 1976

AGI - Gli ex campioni del tennis italiano protagonisti della storica prima vittoria azzurra in Coppa Davis del 1976 si sono divisi sulla scelta di Jannik Sinner di rinunciare a partecipare alle finali di questa competizione che si disputeranno a Bologna. Adriano Panatta e soprattutto Nicola Pietrangeli l'hanno criticata, Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci hanno invitato invece a rispettarla. Nicola Pietrangeli: Sinner doveva comunicare prima sua decisione. "Non è bella" ha detto Pietrangeli in un'intervista a Repubblica, "mi dispiace molto, anche per lui. Si mette in fila dietro a quelli che pensano solo ai soldi e non ai tifosi ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La 'scelta di Sinner' divide gli eroi di Coppa Davis del 1976

