La Ruota della Fortuna Daniela vince 100.000 euro per due sere di fila
Sono tanti i campioni che si sono alternati nelle puntate già andate in onda della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti nell’access prime time di Canale 5 insieme alla valletta Samira Lui. Ricapitoliamoli tutti quanti con le cifre che hanno vinto di puntata in puntata. Tutti i campioni de La Ruota della Fortuna 20252026. Daniela – 2 puntate, dal 20 ottobre – in carica. © Mediaset Infinity Daniela viene da Sabaudia ed è un’insegnante di inglese e francese di origini canadesi. È sposata con Paolo. Ha vinto 100.000 euro a sera a La Ruota delle Meraviglie nelle prime due puntate alle quali ha partecipato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Sara di Mugnano fa il bis alla Ruota della Fortuna! Ha solo 19 anni, è figlia di un noto parrucchiere di Mugnano e sta conquistando tutta l’Italia con il suo sorriso e la sua bravura. Dopo la vittoria di ieri — nel giorno d’inizio della settimana del Sacro Cuore - facebook.com Vai su Facebook
Ha vinto oltre 220mila euro: Ruota della Fortuna, un toscano è l’uomo dei record - X Vai su X
La Ruota della Fortuna, Daniela vince 100mila euro: cosa ha deciso dopo la puntata (1 / 2) - Dopo anni di grande successo, “La Ruota della Fortuna” torna a intrattenere il pubblico italiano con la conduzione di Gerry Scotti, volto storico della televisione nazionale. Secondo donna.fidelityhouse.eu
Ruota della Fortuna, altri centomila euro per Daniela - La professoressa di Sabaudia, che si è confermata stasera campionessa de "La Ruota della Fortuna" di Canale 5 e quindi continuerà anche domani a difendere il ... Si legge su latinaoggi.eu
"La Ruota della Fortuna", Daniela vince 100 mila euro al gioco finale - Stavolta è la concorrente Daniela a conquistare il secondo montepremi più alto, quello di 100 mila euro, durante il gioco finale de "La Ruota ... Da msn.com