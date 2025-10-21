La Ruota della Fortuna Daniela vince 100.000 euro per due sere di fila

Sono tanti i campioni che si sono alternati nelle puntate già andate in onda della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti nell’access prime time di Canale 5 insieme alla valletta Samira Lui. Ricapitoliamoli tutti quanti con le cifre che hanno vinto di puntata in puntata. Tutti i campioni de La Ruota della Fortuna 20252026. Daniela – 2 puntate, dal 20 ottobre – in carica. © Mediaset Infinity Daniela viene da Sabaudia ed è un’insegnante di inglese e francese di origini canadesi. È sposata con Paolo. Ha vinto 100.000 euro a sera a La Ruota delle Meraviglie nelle prime due puntate alle quali ha partecipato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

