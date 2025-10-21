La Ruota della Fortuna Daniela di nuovo regina | seconda vittoria da 100mila euro

Thesocialpost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di nuovo lei la protagonista assoluta della serata. Daniela, la concorrente originaria di Sabaudia, torna sulla pedana luminosa de La Ruota della Fortuna e centra un’altra impresa da record. Dopo l’emozione di ieri, la campionessa si conferma imbattibile: prima accumula 22mila euro nel gioco, poi sceglie la busta e si ritrova ancora una volta davanti alla cifra che fa sognare tutti, 100mila euro. Gerry Scotti, incredulo, le stringe la mano mentre il pubblico esplode in un applauso che riempie lo studio. Daniela si porta le mani al volto, la voce rotta tra la sorpresa e la gioia: non riesce a trattenere le lacrime mentre ripete solo “non ci credo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la ruota della fortuna daniela di nuovo regina seconda vittoria da 100mila euro

© Thesocialpost.it - La Ruota della Fortuna, Daniela di nuovo regina: seconda vittoria da 100mila euro

Argomenti simili trattati di recente

ruota fortuna daniela nuovoLa Ruota della Fortuna, Daniela di nuovo regina: seconda vittoria da 100mila euro - Daniela, la concorrente originaria di Sabaudia, torna sulla pedana luminosa de La Ruota della ... Scrive thesocialpost.it

ruota fortuna daniela nuovoRuota della Fortuna, altri centomila euro per Daniela - Anche questa sera la professoressa di Sabaudia, moglie del consigliere Mellano, si conferma campionessa del quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Da latinaoggi.eu

ruota fortuna daniela nuovoLa ruota della fortuna, quanto ha vinto la campionessa Daniela da Sabaudia stasera 21 ottobre? - La ruota della fortuna, quanto ha vinto la campionessa Daniela da Sabaudia stasera 21 ottobre? Come scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Ruota Fortuna Daniela Nuovo