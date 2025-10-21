È di nuovo lei la protagonista assoluta della serata. Daniela, la concorrente originaria di Sabaudia, torna sulla pedana luminosa de La Ruota della Fortuna e centra un’altra impresa da record. Dopo l’emozione di ieri, la campionessa si conferma imbattibile: prima accumula 22mila euro nel gioco, poi sceglie la busta e si ritrova ancora una volta davanti alla cifra che fa sognare tutti, 100mila euro. Gerry Scotti, incredulo, le stringe la mano mentre il pubblico esplode in un applauso che riempie lo studio. Daniela si porta le mani al volto, la voce rotta tra la sorpresa e la gioia: non riesce a trattenere le lacrime mentre ripete solo “non ci credo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Ruota della Fortuna, Daniela di nuovo regina: seconda vittoria da 100mila euro