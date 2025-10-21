la robur ci crede vince e convince ora testa alla trasferta di ghivizzano

Sì, vincere al 90’ è proprio bello. Vincere al 90’ significa crederci, fino all’ultimo, fino a che l’arbitro non fischia la fine. E il Siena, a Sansepolcro, ci ha creduto, con una serenità stupefacente, senza snaturarsi, asfissiando gli avversari, attingendo a piene mani dalle proprie certezze. Marchio di fabbrica di mister Bellazzini, leitmotiv delle prime otto giornate di campionato. Otto giornate in cui la Robur è riuscita a conquistare il primo posto, e tenerselo anche, facendo sentire il morso al Grosseto. Che spiccherà pure il volo, prima o poi, ma che al momento deve condividere l’appartamento con un inquilino scomodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

