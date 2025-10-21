La rivincita del colore avorio | come il bianco sporco entra nelle tendenze moda

Life&People.it Nel lessico del lusso contemporaneo, la nuova eleganza si veste di avorio; una rivoluzione cromatica che eleva le tonalità off-white a emblemi di sofisticazione e morbidezza. La crescente popolarità dell’ avorio, del crema e del burro è una delle più influenti tendenze nella moda del colore: il bianco ottico, freddo e aggressivo, cede il passo a sfumature più calde e avvolgenti, alla tonalità dell’equilibrio, del silenzio e della materia: un colore che non riflette la luce, anzi la assorbe, restituendola con delicatezza. La sua ascesa segna una svolta estetica profonda, come dichiarazione di intenti che privilegia eleganza senza eccesso, dove ogni sfumatura diventa una dichiarazione di stile consapevole. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

