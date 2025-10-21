La Rimbamband si scioglie Dopo diciannove anni

Noinotizie.it | 21 ott 2025

Dispiace ma il processo è irreversibile. Così l’hanno motivata i cinque musicisti pugliesi che hanno esibito insieme, per diciannove anni, una straordinaria bravura ed hanno divertito il pubblico con la loro verve. La Rimbamband si scioglie.         L'articolo La Rimbamband si scioglie Dopo diciannove anni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

