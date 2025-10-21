La ricca vedova e il legale in miseria | il re del thriller torna a conquistarci
John Grisham, come sempre, tiene incollati alle pagine. Il protagonista del suo nuovo romanzo, un avvocato di provincia, ha tra le mani il caso più grosso della sua vita. Che, però, lo trascinerà sul banco degli imputati. 🔗 Leggi su Laverita.info
