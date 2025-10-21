La replica di Massimiliano Guzzini
È arrivata la replica del vicepresidente Massimiliano Guzzini, attualmente in Cina per impegni di lavoro, che non ha nascosto sorpresa e irritazione per la modalità con cui Giulietti ha ufficializzato la sua decisione. "Le dimissioni sono immotivate – afferma Guzzini – e non in linea con i fatti e con gli incontri avuti. Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione avevamo chiesto di fissare un confronto al mio rientro, dopo una lettera di chiarimento che lo stesso Giulietti aveva inviato. Il consiglio aveva incaricato il presidente di organizzare l’incontro, ma Giulietti ha rifiutato. La sua uscita – conclude – nasconde ben altre motivazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Martedì 14 ottobre dalle 12 alle 13 e in replica dalle 18 alle 19 su Radio Turismo Libri in Valigia Arte e Cultura programma ideato e condotto da Patrizia Palombi Ospiti della Puntata: Massimiliano Buzzanca Attore, Autore e Scrittore. Francesca Nunzi Attrice - facebook.com Vai su Facebook
È più scandaloso che Rai1 trasmetta repliche su repliche in piena stagione o che lo show evento di prima serata di Canale 5 venga battuto da una replica? - X Vai su X
La replica di Massimiliano Guzzini - È arrivata la replica del vicepresidente Massimiliano Guzzini, attualmente in Cina per impegni di lavoro, che non ha nascosto sorpresa e irritazione per la modalità con cui Giulietti ha ufficializzato ... Come scrive msn.com
Recanatese, tutta la verità di Massimiliano Guzzini sulle dimissioni di Giulietti - Non è tardata la replica del club affidata alle partole di Massimiliano Guzzini: "Ho ricevuto notiz ... Si legge su youtvrs.it
Massimiliano Guzzini nuovo presidente della finanziaria Fimag - Massimiliano Guzzini (foto) è il nuovo presidente esecutivo della Fimag, finanziaria della famiglia Guzzini. Come scrive ilrestodelcarlino.it