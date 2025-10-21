la replica di massimiliano guzzini

È arrivata la replica del vicepresidente Massimiliano Guzzini, attualmente in Cina per impegni di lavoro, che non ha nascosto sorpresa e irritazione per la modalità con cui Giulietti ha ufficializzato la sua decisione. "Le dimissioni sono immotivate – afferma Guzzini – e non in linea con i fatti e con gli incontri avuti. Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione avevamo chiesto di fissare un confronto al mio rientro, dopo una lettera di chiarimento che lo stesso Giulietti aveva inviato. Il consiglio aveva incaricato il presidente di organizzare l’incontro, ma Giulietti ha rifiutato. La sua uscita – conclude – nasconde ben altre motivazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

