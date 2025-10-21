La replica di Massimiliano Guzzini

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la replica del vicepresidente Massimiliano Guzzini, attualmente in Cina per impegni di lavoro, che non ha nascosto sorpresa e irritazione per la modalità con cui Giulietti ha ufficializzato la sua decisione. "Le dimissioni sono immotivate – afferma Guzzini – e non in linea con i fatti e con gli incontri avuti. Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione avevamo chiesto di fissare un confronto al mio rientro, dopo una lettera di chiarimento che lo stesso Giulietti aveva inviato. Il consiglio aveva incaricato il presidente di organizzare l’incontro, ma Giulietti ha rifiutato. La sua uscita – conclude – nasconde ben altre motivazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la replica di massimiliano guzzini

© Sport.quotidiano.net - La replica di Massimiliano Guzzini

Altre letture consigliate

replica massimiliano guzziniLa replica di Massimiliano Guzzini - È arrivata la replica del vicepresidente Massimiliano Guzzini, attualmente in Cina per impegni di lavoro, che non ha nascosto sorpresa e irritazione per la modalità con cui Giulietti ha ufficializzato ... Come scrive msn.com

replica massimiliano guzziniRecanatese, tutta la verità di Massimiliano Guzzini sulle dimissioni di Giulietti - Non è tardata la replica del club affidata alle partole di Massimiliano Guzzini: "Ho ricevuto notiz ... Si legge su youtvrs.it

Massimiliano Guzzini nuovo presidente della finanziaria Fimag - Massimiliano Guzzini (foto) è il nuovo presidente esecutivo della Fimag, finanziaria della famiglia Guzzini. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Replica Massimiliano Guzzini