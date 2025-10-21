La regina sorprende Bruxelles con due outfit firmati Giorgio Armani - omaggio all' Italia - e un raffinato faux bob

M athilde del Belgio ha dimostrato di essere una vera regina del diplomatic dressing. I n occasione della visita ufficiale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di sua figlia Laura, la sovrana – non solita a cambi rivoluzionari in fatto di look – ha sorpreso tutti con un hairstyle nuovo e con royal look pensati nel dettaglio per trasmettere al meglio il rapporto di amicizia e affetto che lega Italia e Belgio. Royal look abito bianco PE2025. guarda le foto Il blu diplomatico di Mathilde del Belgio per accogliere Mattarella. Per la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale di Bruxelles, la regina ha indossato un ensemble Armani Privé su misura composto da un soprabito in seta jacquard con alamari decorativi e da un abito plissettato nella stessa tonalità di blu intenso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

