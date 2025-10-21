La rapina in un pub di Termini nel 2022 giovane trasferito in carcere dopo la conferma della condanna
Un giovane di 24 anni, pregiudicato di Trabia, già ai domiciliari, è stato arrestato e trasferito in carcere a Termini Imerese dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per la rapina pluriaggravata avvenuta nel 2022 al pub Shiagù di Termini Imerese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il valore delle opere d’arte sta crescendo in modo esponenziale e pone a tutte le strutture espositive problemi di difficile soluzione in termini di sicurezza cdt.ch/news/rapina-al… - X Vai su X
Rapina e furto con strappo a Termini nel mirino due turisti in attesa di un tram nei pressi della stazione - facebook.com Vai su Facebook
Rapina un clochard a Termini: arrestata 38enne, incastrata da una parrucca - Una donna di 38 anni, di origine congolese, è stata arrestata dai carabinieri del nucleo Roma Scalo Termini con l'accusa di rapina ai danni di un senzatetto italiano di 56 anni. Segnala rainews.it