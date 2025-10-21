La rapina in un pub di Termini nel 2022 giovane trasferito in carcere dopo la conferma della condanna

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 24 anni, pregiudicato di Trabia, già ai domiciliari, è stato arrestato e trasferito in carcere a Termini Imerese dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per la rapina pluriaggravata avvenuta nel 2022 al pub Shiagù di Termini Imerese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

