La rapina in un pub di Termini nel 2022 giovane trasferito in carcere dopo la conferma della condanna

Un giovane di 24 anni, pregiudicato di Trabia, già ai domiciliari, è stato arrestato e trasferito in carcere a Termini Imerese dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per la rapina pluriaggravata avvenuta nel 2022 al pub Shiagù di Termini Imerese.